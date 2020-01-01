В Украине обесточены 35 населенных пунктов
Из-за дождя и порывов ветра Украине обесточены 35 населенных пунктов в двух областях. Об этом во вторник 30 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7.00 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 31 и Волынская – 4", – говорится в сообщении
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, накануне утром в Украине без электричества оставались более 100 сел.
Как известно, на прошлой неделе в западных регионах бушевала непогода. Так, на Прикарпатье выпало две месячные нормы осадков. Это вызвало масштабное наводнение.
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