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Коронавирус 30 июня: Сколько людей заболело в Украине

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За сутки выявили 706 новых случаев заболевания. Больше всего заразившихся – во Львовской, Черновицкой областях и в Киеве.
За сутки выздоровело 88 человек. 12 пациентов умерло
За сутки выздоровело 88 человек. 12 пациентов умерло
depositphotos.com/

По состоянию на вторник, 30 июня, известно, что с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 44 334 пациента с COVID-19. 706 новых случаев заболевания добавилось за последние сутки. Днем ранее было выявлено на 60 пациентов меньше.

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Об этом сообщает лабораторный центр МОЗ.

В целом за период пандемии в стране от коронавируса выздоровело 19 115 человек. Еще 1159 скончалось за время эпидемии.

За минувшие сутки зафиксировано 12 летальных случаев, 88 пациентов преодолели недуг.

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Эпидемситуация по регионам:

  • Винницкая область — 1864 случая;
  • Волынская область — 2368 случаев;
  • Днепропетровская область — 1087 случаев;
  • Донецкая область — 481 случай;
  • Житомирская область — 1404 случая;
  • Закарпатская область — 2889 случаев;
  • Запорожская область — 572 случая;
  • Ивано-Франковская область — 2395 случаев;
  • Кировоградская область — 646 случаев;
  • Киев — 5037 случаев;
  • Киевская область — 2585 случаев;
  • Львовская область — 5435 случаев;
  • Луганская область — 80 случаев;
  • Николаевская область — 444 случая;
  • Одесская область — 1698 случаев;
  • Полтавская область — 314 случаев;
  • Ровенская область — 3712 случая;
  • Сумская область — 297 случаев;
  • Тернопольская область — 1919 случаев;
  • Харьковская область — 2134 случая;
  • Херсонская область — 191 случай;
  • Хмельницкая область — 803 случая;
  • Черновицкая область — 4801 случай;
  • Черкасская область — 642 случая;
  • Черниговская область — 536 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий Крым, Донбасса и Луганщины, а также Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее мы сообщали, что ВОЗ займется поиском источника COVID-19 в Китае.

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Теги: коронавирус, пандемия, эпидемия, заболеваемость, МОЗ
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