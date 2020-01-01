Коронавирус 30 июня: Сколько людей заболело в Украине
По состоянию на вторник, 30 июня, известно, что с начала эпидемии в Украине зарегистрировали 44 334 пациента с COVID-19. 706 новых случаев заболевания добавилось за последние сутки. Днем ранее было выявлено на 60 пациентов меньше.
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Об этом сообщает лабораторный центр МОЗ.
В целом за период пандемии в стране от коронавируса выздоровело 19 115 человек. Еще 1159 скончалось за время эпидемии.
За минувшие сутки зафиксировано 12 летальных случаев, 88 пациентов преодолели недуг.
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Эпидемситуация по регионам:
- Винницкая область — 1864 случая;
- Волынская область — 2368 случаев;
- Днепропетровская область — 1087 случаев;
- Донецкая область — 481 случай;
- Житомирская область — 1404 случая;
- Закарпатская область — 2889 случаев;
- Запорожская область — 572 случая;
- Ивано-Франковская область — 2395 случаев;
- Кировоградская область — 646 случаев;
- Киев — 5037 случаев;
- Киевская область — 2585 случаев;
- Львовская область — 5435 случаев;
- Луганская область — 80 случаев;
- Николаевская область — 444 случая;
- Одесская область — 1698 случаев;
- Полтавская область — 314 случаев;
- Ровенская область — 3712 случая;
- Сумская область — 297 случаев;
- Тернопольская область — 1919 случаев;
- Харьковская область — 2134 случая;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 803 случая;
- Черновицкая область — 4801 случай;
- Черкасская область — 642 случая;
- Черниговская область — 536 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий Крым, Донбасса и Луганщины, а также Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее мы сообщали, что ВОЗ займется поиском источника COVID-19 в Китае.