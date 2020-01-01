В МОЗ готовятся к новому коронавирусному всплеску

Вспышки инфекции ожидают после длительных выходных, проведенных с нарушениями карантина.

Украинцы массово не придерживались карантинных мер на минувших выходных. В частности, ряд грубых нарушений зафиксировали в Одессе, куда съехались туристы из разных уголков страны.

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Об этом сообщил на брифинге во вторник, 30 июня, Министр здравоохранения Максим Степанов.

Сотни сограждан, по его словам, в связи с продленным уикендом отправились к морю на юг – в Одессу. В то же время в сети начали появляться фотографии, где заметно, что никто из туристов и не думает соблюдать карантин.

На пляжах и в развлекательных заведениях люди гуляли толпами без масок, не придерживались безопасного расстояния, не использовали антисептик и прочие средства защиты, - отметил глава ведомства.

То, что украинцы массово не прислушались к рекомендациям МОЗ, по мнению Степанова, чревато последствиями. Это, как минимум, может вызвать резкий суточный скачок заболеваемости. В глобальных масштабах – привести к всецелому усугублению эпидемситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Буковине ослабят карантин.