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В МОЗ готовятся к новому коронавирусному всплеску

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Вспышки инфекции ожидают после длительных выходных, проведенных с нарушениями карантина.
Максим Степанов обеспокоен массовым несоблюдением карантина
Максим Степанов обеспокоен массовым несоблюдением карантина
moz.gov.ua

Украинцы массово не придерживались карантинных мер на минувших выходных. В частности, ряд грубых нарушений зафиксировали в Одессе, куда съехались туристы из разных уголков страны.

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Об этом сообщил на брифинге во вторник, 30 июня, Министр здравоохранения Максим Степанов.

Сотни сограждан, по его словам, в связи с продленным уикендом отправились к морю на юг – в Одессу. В то же время в сети начали появляться фотографии, где заметно, что никто из туристов и не думает соблюдать карантин.

На пляжах и в развлекательных заведениях люди гуляли толпами без масок, не придерживались безопасного расстояния, не использовали антисептик и прочие средства защиты, - отметил глава ведомства.

То, что украинцы массово не прислушались к рекомендациям МОЗ, по мнению Степанова, чревато последствиями. Это, как минимум, может вызвать резкий суточный скачок заболеваемости. В глобальных масштабах – привести к всецелому усугублению эпидемситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Буковине ослабят карантин.

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Теги: Степанов, Минздрав, МОЗ, коронавирус, прогноз, вспышка, отдых, Одесса, море, пляж, карантин, нарушение
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