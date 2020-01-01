Зона наводнения на Западной Украине: Что там сейчас

Последствия непогоды осталось устранить в 19 населенных пунктах.

В ГСЧС ни на минуту не прекращают откачивать воду dsns.gov.ua/ua

Ситуация после потопа в пострадавших от стихии регионах понемногу выравнивается. Сразу после ливней паводок накрыл 349 сел и поселков. Сейчас подтопленными остаются 19 поселений в Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во вторник, 30 июня.

В целом в непогоду на западе залило свыше 14 тыс. домов. К этому моменту осталось откачать еще воду в 147 домах, большинство которых расположены в Тернопольской области. Также из более чем 22 тыс. приусадебных участков все еще затоплены 982, там продолжаются спасательно-аварийные работы.

Стихия полностью разрушила 278 км дорог, при этом 128 км уже удалось починить. Поврежденными еще остается 551 км автомагистралей на западе страны. 95 мостов полностью смыты, 214 пострадало, по большей части на Ивано-Франковщине.

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В ГСЧС ни на минуту не прекращают откачивать воду, расчищать русла вышедших из берегов рек и дороги.

В отрезанные паводком от цивилизации села за сутки завезли 1,3 тыс. кило продуктов. В целом с начала ликвидации – почти 10 тыс. кг. и 25,3 тонн питьевой воды.

Уже из пострадавших усадеб отселено 1324 человека, 721 эвакуировано, 478 спасено, перевезено через затопленные участки 2565 чел.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за сильного ливня на Закарпатье опять поднялась вода.

