К президенту Зеленскому просел баланс доверия, - опрос

Действия главы государства стало одобрять меньше украинцев. Уровень доверия к Владимиру Зеленскому упал, о чем гласят данные социсследования.

Впервые большая часть респондентов выразила недоверие украинскому президенту. Доля тех, кто не готов поддержать Владимира Зеленского, на 10% выше, чем сочувствующих его политическому курсу.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проводящегося при поддержке Фонда Науманна.

Так, главе государства доверяет 41% населения, 51% не согласен с его действиями. В то же время следует отметить, что в электоральном рейтинге президент, по сравнению с другими политиками, остается лидером.

Вот как выглядит картина, отображающая доверие избирателей:

спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяет 32% населения, не доверяет – 48%;

руководителю МВД Арсену Авакову доверяют 13% опрошенных, не доверяют 77%;

премьер-министру Денису Шмыгалю – доверяет 12% и не доверяет 61%;

генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют 8%, не доверяют 49,5%,

главе Офиса президента Андрею Ермаку – 7% доверяют и не доверяют 50,5%.

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Впрочем, неодобрение у граждан Украины вызывают и действия оппозиции. Так, например, Петру Порошенко доверяют 7% и не доверяют 77%, Юлии Тимошенко доверяют 14% и 79% не доверяют.

Опрос проходил с 17 по 24 июня. Респондентов опрашивали “лицом к лицу“. В опросе поучаствовало 2017 человек, возрастом от 18 лет. Данные собрали по всем регионам Украины, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины.

Напомним, ранее стали известны данные опроса методом телефонных интервью. Согласно его результатам, действия Зеленского впервые не одобряет большинство украинцев.