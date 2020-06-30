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К президенту Зеленскому просел баланс доверия, - опрос

Комментариев: 3
Действия главы государства стало одобрять меньше украинцев. Уровень доверия к Владимиру Зеленскому упал, о чем гласят данные социсследования.
Несмотря на снежения уровня доверия, Владимир Зеленский лидирует в рейтинге избирателей
Несмотря на снежения уровня доверия, Владимир Зеленский лидирует в рейтинге избирателей
president.gov.ua

Впервые большая часть респондентов выразила недоверие украинскому президенту. Доля тех, кто не готов поддержать Владимира Зеленского, на 10% выше, чем сочувствующих его политическому курсу.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проводящегося при поддержке Фонда Науманна.    

Так, главе государства доверяет 41%  населения, 51% не согласен с его действиями. В то же время следует отметить, что в электоральном рейтинге президент, по сравнению с другими политиками, остается лидером. 

Вот как выглядит картина, отображающая доверие избирателей:

  • спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяет 32% населения, не доверяет – 48%;
  • руководителю МВД Арсену Авакову доверяют 13% опрошенных, не доверяют 77%;
  • премьер-министру Денису Шмыгалю – доверяет 12% и не доверяет 61%;
  • генпрокурору Ирине Венедиктовой доверяют 8%, не доверяют 49,5%,
  • главе Офиса президента Андрею Ермаку – 7% доверяют и не доверяют 50,5%.

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Впрочем, неодобрение у граждан Украины вызывают и действия оппозиции. Так, например, Петру Порошенко доверяют 7% и не доверяют 77%, Юлии Тимошенко доверяют 14% и 79% не доверяют.

Опрос проходил с 17 по 24 июня. Респондентов опрашивали “лицом к лицу“. В опросе поучаствовало 2017 человек, возрастом от 18 лет. Данные собрали по всем регионам Украины, кроме Крыма и временно оккупированных территорий Донбасса и Луганщины.

Напомним, ранее стали известны данные опроса методом телефонных интервью. Согласно его результатам, действия Зеленского впервые не одобряет большинство украинцев.

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Теги: Зеленский, президент, рейтинг, политик, избиратели, опрос
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    30.06.2020, 14:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это фиаско, братан.
alex-zol    30.06.2020, 13:34
Оценка:  0
alex-zol
Вот к чему приводят прогибы перед 8%-ми и болт на те 73%, которые тебя выбрали!!!!
ВосставшийИзБана    30.06.2020, 14:54
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это до 73% доходит, что 8% им правду говорили полтора года назад.
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