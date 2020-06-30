В Украине на борьбу с коронавирусом больше всех потратило МВД

Министерство внутренних дел выделило на нужды в условиях эпидемии более 600 млн грн.

Растраты МВД составили 14% от общей суммы, выделенной на нужды эпидемии в стране facebook.com/mvs.gov.ua

Правоохранители оказались лидерами по затраченным на борьбу с COVID-19 средствам. МВД выделило на это больше других структур – 608 млн грн. Это 14% от общих трат в Украине в период пандемии. В 18 регионах страны нужды 170 опорных больниц и то обошлись дешевле.

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Об этом речь идет на мониторинговом портале Dozorro.

Сообщается, что на эти деньги оперативники закупили средства защиты, дезинфекции, ПЦР-тесты и оборудование. Часть затрат пошла на укомплектацию подведомственных медучреждений, которые, к слову, не являются опорными.

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Так, на нужды центрального госпиталя МВД выделили свыше 120 млн грн. В то же время содержание лечебниц Черновицкой области, где больше всего зараженных, обошлось в 38,6 млн грн.

В МВД заявили, что пошли на такие растраты, чтобы защитить своих сотрудников, которые по долгу службы находятся в группе риска.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине втрое выросло число больных с пневмонией.