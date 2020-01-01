Позеленевшее Черное море показали на видео

Зеленые водоросли появились на пляжах Одессы и на курортах Херсонской области - Железный Порт, Лазурное, Приморское.

Море у берегов Одессы стало зеленым от водорослей. Фото и видео явления опубликовал местный житель в соцсетях.

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Также опубликованы спутниковые снимки, на которых видно, что зеленые полосы водорослей охватывают почти все Черноморское побережье Украины.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружена древняя водоросль, возраст которой может достигать миллиарда лет. Окаменелые останки зеленых водорослей были обнаружены на севернокитайской формации Нанфен.

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