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Позеленевшее Черное море показали на видео

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Зеленые водоросли появились на пляжах Одессы и на курортах Херсонской области - Железный Порт, Лазурное, Приморское.
Зеленые водоросли в Черном море
Зеленые водоросли в Черном море
Viknianskiy Nikolay / Facebook

Море у берегов Одессы стало зеленым от водорослей. Фото и видео явления опубликовал местный житель в соцсетях.

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Также опубликованы спутниковые снимки, на которых видно, что зеленые полосы водорослей охватывают почти все Черноморское побережье Украины.

Ранее сообщалось, что в Китае обнаружена древняя водоросль, возраст которой может достигать миллиарда лет. Окаменелые останки зеленых водорослей были обнаружены на севернокитайской формации Нанфен.

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Теги: Черное море, видео, фото, водоросль, природные явления
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Источник: korrespondent.net

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