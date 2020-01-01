Украине нужен Крым, а не компенсация - глава МИД
Украине нужен Крым, а не компенсация. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщают Крым.Реалии.
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По мнению министра, разговоры о компенсации могут навредить выбранной стратегии о незаконности оккупации полуострова.
При этом глава МИД подчеркнул, что бизнесмены имеют право отстаивать в судах право на потерянное в Крыму имущество.
А вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупации, попросили себе компенсацию за это? Или как? Типа - заплатите деньги и все будет нормально? Нет! Стратегия совершенно другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация, - подчекрнул он
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Ранее представитель президента в АР Крым Антон Кориневич сообщил, что идет работа над программой о реинтеграции Крыма.
Отметим, предыдущие власти Украины оценивали компенсацию за Крым минимум в миллиард гривен.