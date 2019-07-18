Выходные в июле 2020 года: Сколько дней продлится отдых
Во второй месяц лета придется больше работать, чем отдыхать.
Седьмой месяц 2020 года не принесет украинцам дополнительных выходных. Государственных праздников в июле нет.
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Итак, в июле 2020 года будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Украинцы отдохнут в субботу и воскресенье:
- 4-5 июля;
- 11-12 июля;
- 18-19 июля;
- 25-26 июля.
Ранее сообщалось о том, что в МОЗ готовятся к новому коронавирусному всплеску. Вспышки инфекции ожидают после длительных выходных, проведенных с нарушениями карантина.