Выходные в июле 2020 года: Сколько дней продлится отдых

Во второй месяц лета придется больше работать, чем отдыхать.

Седьмой месяц 2020 года не принесет украинцам дополнительных выходных. Государственных праздников в июле нет.

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Итак, в июле 2020 года будет 23 рабочих дня и 8 выходных. Украинцы отдохнут в субботу и воскресенье:

4-5 июля;

11-12 июля;

18-19 июля;

25-26 июля.

Факты

Ранее сообщалось о том, что в МОЗ готовятся к новому коронавирусному всплеску. Вспышки инфекции ожидают после длительных выходных, проведенных с нарушениями карантина.