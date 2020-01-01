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Малюська рассказал, куда пошли деньги с VIP-камер

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Глава министерства юстиции показал фото обновленных камер.
Малюська рассказал, куда пошли деньги с VIP-камер
Денис Малюська / Facebook

Министр юстиции Денис Малюська показал фото обновленных бесплатных камер, которые были отремонтированы за счет прибыли с VIP-палат. Об этом глава ведомства сообщил в Facebook во вторник, 30 июня. 

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“Мы выполнили первые ремонты в бесплатных камерах за счет средств, полученных в качестве платы за камеры с улучшенными условиями. На ремонт потрачено ноль гривен налогоплательщиков“ - отметил Малюська.

Перед введением эксперимента с платными камерами нас постоянно спрашивали: куда пойдут заработанные деньги? Не нарушаем ли мы права тех, кто находится в бесплатных камерах? Ответы на эти вопросы на фото - подытожил министр

Ранее сообщалось о том, что Кабмин поддержал создание платных камер в Украине. Полученные средства от платных камер будут направлены в специальный фонд.

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Теги: Денис Малюська, камеры, ремонт
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