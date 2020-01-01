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На Буковине похвастались коронавирусным спадом

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В Черновицкой области рассказали об улучшении эпидемситуации.
Показатели за последние два месяца улучшились
Показатели за последние два месяца улучшились
depositphotos.com/

Буковина регулярно становится одним из лидеров среди регионов по количеству зараженных COVID-19.  Однако минувшие сутки обрадовали местных медиков. Так, в понедельник, 29 июня, в тамошние больницы с подозрением на вирус доставили 9 человек. А это самый низкий показатель за последние два месяца.

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Об этом сообщает пресс-центр Черновицкой обладминистрации.

Накануне, в мае-июне, количество госпитализированных за день превышало 10 человек. Еще одна положительная новость состоит в том, что за прошедшие сутки на Буковине не зарегистрировали летальных случаев.

Как отмечает ОГА, по состоянию на вторник, 30 июня, в региональных больницах находится 503 пациента, у 200 из которых подтвержденный диагноз COVID-19. 46 человек в стационаре – в тяжелом состоянии, 34 – в реанимации, 1 пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ готовятся к новому коронавирусному всплеску.

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