На Буковине похвастались коронавирусным спадом

В Черновицкой области рассказали об улучшении эпидемситуации.

Буковина регулярно становится одним из лидеров среди регионов по количеству зараженных COVID-19. Однако минувшие сутки обрадовали местных медиков. Так, в понедельник, 29 июня, в тамошние больницы с подозрением на вирус доставили 9 человек. А это самый низкий показатель за последние два месяца.

Читай также: В Украине на борьбу с коронавирусом больше всех потратило МВД

Об этом сообщает пресс-центр Черновицкой обладминистрации.

Накануне, в мае-июне, количество госпитализированных за день превышало 10 человек. Еще одна положительная новость состоит в том, что за прошедшие сутки на Буковине не зарегистрировали летальных случаев.

Как отмечает ОГА, по состоянию на вторник, 30 июня, в региональных больницах находится 503 пациента, у 200 из которых подтвержденный диагноз COVID-19. 46 человек в стационаре – в тяжелом состоянии, 34 – в реанимации, 1 пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, ранее мы писали, что в МОЗ готовятся к новому коронавирусному всплеску.

