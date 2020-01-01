В Кривом Роге депутат горсовета скончался на заседании

У чиновника остановилось сердце. Ему было 64 года, более 30 лет он проработал в органах местного самоуправления.

В Кривом Роге на заседании горсовета скончался глава департамента регулирования градостроительства и земельных отношений исполкома Криворожского горсовета Александр Бризецкий. Об этом сообщает пресс-служба исполкома горсовета во вторник, 30 июня.

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"Сегодня, во время сессии городского совета, до конца выполняя свои служебные обязанности, от остановки сердца умер руководитель департамента регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений исполкома городского совета Александр Бризецкий", - сказано в сообщении.

Его коллеги и мэр Кривого Рога уже выразили соболезнования в связи со смертью Бризецкого. Депутату было 64 года, более 30 лет он отдал работе в органах местного самоуправления.

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Напомним, что ранее скончался черкасский митрополит УПЦ МП. Митрополит Софроний был сторонником автокефалии украинской церкви и говорил, что у независимого государства должна быть независимая церковь.

Также сообщалось, что во Львове заведующая лабораторным центром умерла от коронавируса. Это уже 127 смерть от COVID-19 во Львовской области и седьмая смерть медработника от этой болезни.