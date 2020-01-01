У Зеленского ответили протестующим шахтерам

Работники госшахт требуют погасить 1,2 млрд долгов по зарплате, а также выполнить ряд других требований. В ОП говорят, что долги должны быть уже погашены.

В ОП говорят, что дали 340 млн на долги шахтерам, горняки заявляют о 1,2 млрд Офис президента

Группа шахтеров, бессрочный протест которых начался во вторник, 30 июня, встретились с замглавы Офиса президента Юлие Ковалив, сообщает пресс-служба ОП.

Как сообщается, Ковалив заявила горнякам, что задолженность по зарплатам, которую они требуют погасить, уже должна быть ликвидирована.

"На сегодня та задолженность, которая была накоплена с начала года, должна была быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок", - сказала она.

Ковалив отметила, что по заданию президента осуществляется постоянный мониторинг ситуации в угольной отрасли для оперативного реагирования на возникающие проблемы. В частности, на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которого 26 июня Кабмин принял необходимые решения для выделения из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по зарплате работникам всех госшахт. По ее словам, была задержка только с одной шахтой, которая получит средства 30 июня.

Замглавы ОП указала, что Владимир Зеленский поставил задачу по недопущению в будущем накопления задолженности по выплате зарплаты шахтерам, а также по восстановлению нормальной работы шахт и наращиванию экспорта электроэнергии.

Среди вопросов, которые также обсуждались на встрече, - погашение задолженности за отгруженный уголь, перспективы шахтерских городков.

Ковалив отметила, что все проблемные вопросы, которые сейчас есть в энергетике в целом и угольной отрасли в частности, накапливались в течение длительного периода поэтому их решение требует определенного времени.

Замглавы ОП призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем. Она заверила, что Офис президента будет максимально этому способствовать.

Отмечается, что во встрече приняли участие представители шахтерских организаций, в частности, председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп Михаил Волынец.

Среди участников акции шахтеры Мирноградуголь, Добропольеуголь, Селидовуголь, представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Напомним, на прошлой неделе Центрэнерго выплатило долг шахте Надежда, горняки которой устроили акцию протеста под Офисом президента.

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