В Одессе растет число аварийных домов

По официальным данным, за минувшие 5 лет ветхий жилой фонд пополнили 126 зданий, в основном в центральной части города.

Аварийными и ветхими домами в Одессе являются 876 домов, износ которых превышает 60%. Такие данные получены в ходе внеочередного обследования, сообщило во вторник, 30 июня издание Думская.

Это на 126 домов больше, чем в 2015 году. При этом вплотную к строительным площадкам примыкает 143 аварийных здания.

Всего в Одессе насчитывается свыше 43 тыс. жилых зданий, из них 8 тыс. - многоквартирные. Состояние половины обследованных домов за последние годы ухудшилось.

Развитие деформаций и трещин в маяках зафиксировано в 76 из 263 аварийных зданий, в ветхих домах состояние ухудшилось в 360 из 613 домов.

Неофициально в мэрии утверждают, что на самом деле таких зданий в исторической части города намного больше. "Официальное присвоение аварийного статуса - длительный и сложный процесс", - сообщил сотрудник муниципального департамента городского хозяйства.

Как сообщалось, в Одессе на Французском бульваре 10 июня обвалился жилой дом . Из-под завалов удалось вывести 25 человек.

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