Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе растет число аварийных домов

Комментариев: 1
По официальным данным, за минувшие 5 лет ветхий жилой фонд пополнили 126 зданий, в основном в центральной части города.
Состояние половины обследованных домов за последние годы ухудшилось
Состояние половины обследованных домов за последние годы ухудшилось
dumskaya.net
 
Аварийными и ветхими домами в Одессе являются 876 домов, износ которых превышает 60%. Такие данные получены в ходе внеочередного обследования, сообщило во вторник, 30 июня издание Думская.
 
 
Это на 126 домов больше, чем в 2015 году. При этом вплотную к строительным площадкам примыкает 143 аварийных здания. 
 
Всего в Одессе насчитывается свыше 43 тыс. жилых зданий, из них 8 тыс. - многоквартирные. Состояние половины обследованных домов за последние годы ухудшилось. 
 
Развитие деформаций и трещин в маяках зафиксировано в 76 из 263 аварийных зданий, в ветхих домах состояние ухудшилось в 360 из 613 домов.
 
Неофициально в мэрии утверждают, что на самом деле таких зданий в исторической части города намного больше. "Официальное присвоение аварийного статуса - длительный и сложный процесс", - сообщил сотрудник муниципального департамента городского хозяйства. 
 
 
Как сообщалось, в Одессе на Французском бульваре 10 июня обвалился жилой дом. Из-под завалов удалось вывести 25 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Одесса, дом, авария, завал, обрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Woodbrother    30.06.2020, 17:35
Оценка:  0
Woodbrother
ДОма большей частью не аварийные. Просто уроды-строители своим уплотнением застройки валят старую архитектуру.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь