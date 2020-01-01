В Доме ребенка "успокаивали" девочку вверх ногами

В Днепропетровской области в Доме ребенка "успокаивали" 1,5-годовалую девочку, перевернув ее вниз головой.

В Каменском Днепропетровской области в Доме ребенка полуторагодовалую девочку переворачивали вниз головой. Видео инцидента опубликовал Днепр оперативный.

Инцидент произошел 26 июня на территории Дома ребенка по адресу улица Спортивная, 33. На кадрах видно, как женщина хватает ребенка за ноги и встряхивает. По словам женщины, таким образом она пыталась "успокоить" ребенка.

Полиция установила, что данные манипуляции с 1,5 годовалой девочкой проводила медсестра учреждения. На сегодняшний день ее отстранили от исполнения своих обязанностей. В Каменском специализированном Доме ребенка проводится внутренняя проверка.

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