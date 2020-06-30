Венедиктова записала разъяснение по делу Порошенко

Генпрокурор ответила на ряд вопросов о подозрении бывшему президенту, который не явился сегодня на допрос.

Допрос экс-президента Петра Порошенко не состоялся во вторник, 30 июня, в связи с ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в видоеобращении.

"Сторона защиты просит соединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие не видит в этом препятствий", - сообщила она.

Данное судебное заседание запланировано завтра на 14:00.

Также Венедиктова ответила на ряд вопросов: о номерах уголовного производства, о так называемой фальсификации постановления генпрокурором и о разрушении касты неприкасаемых.

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