Венедиктова записала разъяснение по делу Порошенко
Генпрокурор ответила на ряд вопросов о подозрении бывшему президенту, который не явился сегодня на допрос.
Допрос экс-президента Петра Порошенко не состоялся во вторник, 30 июня, в связи с ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в видоеобращении.
"Сторона защиты просит соединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие не видит в этом препятствий", - сообщила она.
Данное судебное заседание запланировано завтра на 14:00.
Также Венедиктова ответила на ряд вопросов: о номерах уголовного производства, о так называемой фальсификации постановления генпрокурором и о разрушении касты неприкасаемых.
Ранее Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора закрыл три дела против Порошенко.
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