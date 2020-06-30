Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Венедиктова записала разъяснение по делу Порошенко

Комментариев: 4
Генпрокурор ответила на ряд вопросов о подозрении бывшему президенту, который не явился сегодня на допрос.

Допрос экс-президента Петра Порошенко не состоялся во вторник, 30 июня, в связи с ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в видоеобращении.

"Сторона защиты просит соединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие не видит в этом препятствий", - сообщила она.

Данное судебное заседание запланировано завтра на 14:00.

Также Венедиктова ответила на ряд вопросов: о номерах уголовного производства, о так называемой фальсификации постановления генпрокурором и о разрушении касты неприкасаемых.
 
 
Ранее Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора закрыл три дела против Порошенко.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: видео, уголовное дело, Порошенко, допрос, подозрения, Ирина Венедиктова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Брюква_и_Клюква    30.06.2020, 17:53
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Тупые зеленые паяцы кидают камни, глупо рассчитывая что пришли навсегда. Но скоро придет время собирать камни.
Woodbrother    30.06.2020, 17:49
Оценка:  -1
Woodbrother
1.Когда заведут уголовные дела по фактам коррупции среди слугнарода, вскрытые Леросом.
2.Когда заведут уголовные дела против слуг народа разворовавших защитные маски.
3.Когда заведут уголовные дела против слуг народа разворовавших продовольственный резерв страны.
Woodbrother    30.06.2020, 17:51
Оценка:  -1
Woodbrother
4. Когда заведут уголовные дела по факту передачи территорий страны кремлевским агрессороам под видом разведения сторон.
5.Когда заведут уголовные дела против слуг народа по фактам коррупции в группе дяди бени.
6.Когда заведут уголовные дела по факту разворовывания пенс.фонда во время правления слуг
Woodbrother    30.06.2020, 17:54
Оценка:  -1
Woodbrother
Когда со слуг народа снимут неприкосновенность ?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь