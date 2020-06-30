Экс-замминистра пояснила, почему объявила о новой партии в купальнике

Красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой, отметила Александра Клитина.

Александра Клитина считает, что в ее груди нет ничего плохого Скриншот

Бывший заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина объяснила, почему объявила о создании собственной партии в купальнике. Об этом она рассказала в интервью издания Страна во вторник, 30 июня.

"Пусть наши мужчины привыкают, что красивая женщина тоже может быть умной, решительной и смелой. И не надо в паранджу нас, женщин, заматывать. Извините, а что такого в моем виде? Вы что, на пляже грудь не видели? Ну, реально", – сказала Клитина.

Бывшая чиновница считает, что своим видео "показала этот нарыв, вот и гной вытекает".

"А что плохого в моей груди? Я ни у кого ничего не украла, коррупцией не занималась, а наоборот. Так что, меня теперь надо хейтить за то, какой у меня вид и пол?", – сказала Клитина и добавила, что информация о том, настоящая ли у нее грудь, "стоит денег".

Напомним, 30 июня Александра Клитина объявила о создании своей партии. Она записала видеообращение в откровенном ярком купальнике под мостом.

В ноябре 2019 года замминистра инфраструктуры Клитину уволили из-за обнародованной переписки о главе ведомства Владиславе Криклие.

Также сообщалось, что нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора, в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

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