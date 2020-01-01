В Николаевской области выгорело поле пшеницы

Спасатели получили информацию о пожаре сразу на двух полях возле села Лоцкино Баштанской ОТГ.

В Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на поле пшеницы, который охватил площадь 23,5 га. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 30 июня.

"Поступила информация о пожаре сразу на двух полях возле села Лоцкино Баштанской объединенной территориальной общины Баштанского района. По прибытию спасателей выяснилось, что горит пшеница на корню (23,5 га) и лесополоса (1,5 га). Следует отметить, что на полях отсутствовала обпашка", – говорится в сообщении.

Спасателя понадобилось полчаса, чтобы потушить пожар. Им удалось спасти от огня 30 га пшеницы.

Накануне в Днепре произошел пожар в общежитии медицинской академии. Из здания эвакуировали 110 студентов. Никто не пострадал.

Также сообщалось о пожаре в Киевском государственном нотариальном архиве. Была уничтожена документация.

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