В Николаевской области выгорело поле пшеницы
В Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на поле пшеницы, который охватил площадь 23,5 га. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 30 июня.
"Поступила информация о пожаре сразу на двух полях возле села Лоцкино Баштанской объединенной территориальной общины Баштанского района. По прибытию спасателей выяснилось, что горит пшеница на корню (23,5 га) и лесополоса (1,5 га). Следует отметить, что на полях отсутствовала обпашка", – говорится в сообщении.
Спасателя понадобилось полчаса, чтобы потушить пожар. Им удалось спасти от огня 30 га пшеницы.
Накануне в Днепре произошел пожар в общежитии медицинской академии. Из здания эвакуировали 110 студентов. Никто не пострадал.
Также сообщалось о пожаре в Киевском государственном нотариальном архиве. Была уничтожена документация.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet