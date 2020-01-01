Состояние Елены Зеленской улучшается - ОП

Жена президента заразилась коронавирусом 12 июня и уже вде недели находится на лечении в больнице.

Елена Зеленская уже две недели в больнице facebook.com/olenazelenska.official

Состояние первой леди Елены Зеленской улучшается, она продолжает лечение в киевской больнице, сообщает Офис президента во втрник, 30 июня.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванного им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, о заболевании Елены Зеленская коронавирусом стало известно 12 июня. А 16 июня ее госпитализировали с диагнозом внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония.

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