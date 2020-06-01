В Одессе пешеходы идут по колено в воде

Дождь затопил ряд одесских улиц, возникли пробки, вода достигает высоты салона автомобилей.

В Одессе непродолжительный дождь привел к транспортному коллапсу на ряде улиц. Об этом сообщает 7 телеканал.

По информации издания, вода в некоторых местах доходит до высоты салона автомобилей, пешеходы идут по колено в воде.

Затопило Балковскую, образовались пробки в центре и выезд из Аркадии. Два дерева упали, их уже убрали с проезжей части и распилили. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что возле Одессы в Саратском районе возле села Кулевча пронесся смерч. Видео природного явления сняли очевидцы.

Также сообщалось, что Мариуполь накрыла буря с грозой и сильный дождь: часть улиц залило водой, обесточены некоторые районы города, повалены деревья.

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