В Одессе пешеходы идут по колено в воде
В Одессе непродолжительный дождь привел к транспортному коллапсу на ряде улиц. Об этом сообщает 7 телеканал.
По информации издания, вода в некоторых местах доходит до высоты салона автомобилей, пешеходы идут по колено в воде.
Затопило Балковскую, образовались пробки в центре и выезд из Аркадии. Два дерева упали, их уже убрали с проезжей части и распилили. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что возле Одессы в Саратском районе возле села Кулевча пронесся смерч. Видео природного явления сняли очевидцы.
Также сообщалось, что Мариуполь накрыла буря с грозой и сильный дождь: часть улиц залило водой, обесточены некоторые районы города, повалены деревья.
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