В Житомире решили ослабить карантин

В Житомире возобновят работу поликлиники, амбулатории, учреждения торгово-развлекательных центров, спортивные и культурные учреждения, гостиницы.

В Житомире с 1 июля будут ослаблены карантинные меры. Такое решение во вторник, 30 июня принял исполнительный комитет Житомирского горсовета, сообщается на его сайте.

"С 1 июля возобновят работу: поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна), а также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендовать обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше; учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок и комнат и с ограничением времени работы до 22 часов)", – говорится в сообщении

Кроме того, разрешено работать учреждениям физкультуры и спорта, спортивным залам, фитнес-центрам, учреждениям культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также отелям и хостелам.

Отмечается, что в Житомирской городской ОТГ разрешают проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории (если мероприятие проводится на открытом воздухе). При этом спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей.

Ранее во вторник стало известно, что Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина. В список вошла и Черновицкая область, власти которой 29 июня приняли решение ослабить карантин.

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