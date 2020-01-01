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Больницы заполнены пациентами с COVID на 18% - ЦОЗ

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В некоторых областях заняты около половины коек пациентами с коронавирусом, но в целом по стране уровень ниже 18%.
Больницы загружены больными на коронавирус на 17,7%
Больницы загружены больными на коронавирус на 17,7%
facebook.com/moz.ukr
По состоянию на 30 июня на стационарном лечении находится 4724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - 92 человека, сообщает Центр общественного здоровья.
 
"По состоянию на 30 июня в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в УЗ первой волны и 577 (5,5%) кроватей второй волны из выделенных 10 430 пациентов с COVID 19", - говорится в сообщении.
 
Наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.
 
Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких в учреждениях здравоохранения первой волны.
 
В общем, в Украине по состоянию 30 июня 24060 активных больных СOVID-19:
  • Винницкая область: 657
  • Волынская: 1614
  • Днепропетровска: 151
  • Донецка: 309
  • Житомирская: 629
  • Закарпатская: 1855
  • Запорожская: 137
  • Ивано-Франковска: 1196
  • Киевская: 1203
  • Киев: 3366
  • Кировоградская 79
  • Луганска: 22
  • Львовская: 4542
  • Николаевская 153
  • Одесская: 939
  • Полтавская: 33
  • Ровенская: 1873
  • Сумская: 70
  • Тернопольская: 751
  • Харьковская: 968
  • Херсонская: 12
  • Хмельницкая: 242
  • Черкасская: 160
  • Черновицкая: 2718
  • Черниговская: 381
 

Отметим, в последнее время ситуация с коронавирусом в Украине ухудшилась. Так, за минувшую неделю количество новых случаев заражения выросло почти в два раза.

По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых.

 

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Теги: Минздрав, пациент, больницы, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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