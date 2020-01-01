Больницы заполнены пациентами с COVID на 18% - ЦОЗ

В некоторых областях заняты около половины коек пациентами с коронавирусом, но в целом по стране уровень ниже 18%.

Больницы загружены больными на коронавирус на 17,7% facebook.com/moz.ukr

По состоянию на 30 июня на стационарном лечении находится 4724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - 92 человека, сообщает Центр общественного здоровья.

"По состоянию на 30 июня в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в УЗ первой волны и 577 (5,5%) кроватей второй волны из выделенных 10 430 пациентов с COVID 19", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.

Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких в учреждениях здравоохранения первой волны.

В общем, в Украине по состоянию 30 июня 24060 активных больных СOVID-19:

Винницкая область: 657

Волынская: 1614

Днепропетровска: 151

Донецка: 309

Житомирская: 629

Закарпатская: 1855

Запорожская: 137

Ивано-Франковска: 1196

Киевская: 1203

Киев: 3366

Кировоградская 79

Луганска: 22

Львовская: 4542

Николаевская 153

Одесская: 939

Полтавская: 33

Ровенская: 1873

Сумская: 70

Тернопольская: 751

Харьковская: 968

Херсонская: 12

Хмельницкая: 242

Черкасская: 160

Черновицкая: 2718

Черниговская: 381

Отметим, в последнее время ситуация с коронавирусом в Украине ухудшилась. Так, за минувшую неделю количество новых случаев заражения выросло почти в два раза. По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых.

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