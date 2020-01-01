Больницы заполнены пациентами с COVID на 18% - ЦОЗ
В некоторых областях заняты около половины коек пациентами с коронавирусом, но в целом по стране уровень ниже 18%.
По состоянию на 30 июня на стационарном лечении находится 4724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - 92 человека, сообщает Центр общественного здоровья.
"По состоянию на 30 июня в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в УЗ первой волны и 577 (5,5%) кроватей второй волны из выделенных 10 430 пациентов с COVID 19", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.
Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких в учреждениях здравоохранения первой волны.
В общем, в Украине по состоянию 30 июня 24060 активных больных СOVID-19:
- Винницкая область: 657
- Волынская: 1614
- Днепропетровска: 151
- Донецка: 309
- Житомирская: 629
- Закарпатская: 1855
- Запорожская: 137
- Ивано-Франковска: 1196
- Киевская: 1203
- Киев: 3366
- Кировоградская 79
- Луганска: 22
- Львовская: 4542
- Николаевская 153
- Одесская: 939
- Полтавская: 33
- Ровенская: 1873
- Сумская: 70
- Тернопольская: 751
- Харьковская: 968
- Херсонская: 12
- Хмельницкая: 242
- Черкасская: 160
- Черновицкая: 2718
- Черниговская: 381
Отметим, в последнее время ситуация с коронавирусом в Украине ухудшилась. Так, за минувшую неделю количество новых случаев заражения выросло почти в два раза.
По состоянию на 30 июня в Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых.
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