Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Тайные свадьбы, каннабис и зеленое море: фото дня

Комментариев: 0
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 30 июня 2020 года.
Ким Кардашьян снялась в кожаном комбинезоне на голое тело
Ким Кардашьян снялась в кожаном комбинезоне на голое тело
Instagram/kimkardashian
Cмотрите фотогалерею Тайные свадьбы, каннабис и зеленое море: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 30 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как дочь Джонни Деппа гуляла в топе без бюстгальтера, а
внучка Ротару позировала в боди и ковбойских сапогах.
 
В сети опубликовали снимок с тайной свадьбы Андрея Макаревича, а супруги Настя Каменских и Алексей Потапенко поженились в 2017 году в Лас-Вегасе.
 
Море у берегов Одессы стало зеленым от водорослей, а активисты экологического движения разделись до белья и приковали себя цепью к ограде Министерства экономики Франции.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, марихуана, Ким Кардашьян, София Ротару, фото дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Корреспондент.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь