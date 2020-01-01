Тайные свадьбы, каннабис и зеленое море: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 30 июня 2020 года.

Ким Кардашьян снялась в кожаном комбинезоне на голое тело Instagram/kimkardashian

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 30 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как дочь Джонни Деппа гуляла в топе без бюстгальтера, а

внучка Ротару позировала в боди и ковбойских сапогах.

В сети опубликовали снимок с тайной свадьбы Андрея Макаревича, а супруги Настя Каменских и Алексей Потапенко поженились в 2017 году в Лас-Вегасе.

Море у берегов Одессы стало зеленым от водорослей, а активисты экологического движения разделись до белья и приковали себя цепью к ограде Министерства экономики Франции.

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