Тайные свадьбы, каннабис и зеленое море: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 30 июня 2020 года.
Cмотрите фотогалерею Тайные свадьбы, каннабис и зеленое море: фото дня
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 30 июня.
Вашему вниманию представляем кадры, как дочь Джонни Деппа гуляла в топе без бюстгальтера, а
внучка Ротару позировала в боди и ковбойских сапогах.
В сети опубликовали снимок с тайной свадьбы Андрея Макаревича, а супруги Настя Каменских и Алексей Потапенко поженились в 2017 году в Лас-Вегасе.
Море у берегов Одессы стало зеленым от водорослей, а активисты экологического движения разделись до белья и приковали себя цепью к ограде Министерства экономики Франции.
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