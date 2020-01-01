На Львовщине продлили карантин

Власти области приняли решение о продлении карантина из-за плохой эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе.

Во Львовской области карантин продлен до 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА во вторник, 30 июня.

Решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в связи с плохой эпидемиологической ситуацией в области.

Область не соответствует требованиям Министерства здравоохранения сразу по двум показателям - инцидентности (19% при норме в менее 11%) и динамике заболеваемости (24,9% при норме менее 11%).

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается по критической обозначения, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии", - сказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Кроме того, область находится среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина.

"На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы", - добавил Козицкий.

Комиссия рекомендовала выделить дополнительные единицы общественного транспорта для уменьшения нагрузки на маршруты.

Напомним, что ранее Львовская область вышла в лидеры по заболеваемости коронавирусом в Украине. В регионе четыре дня подряд не менее 200 заболевших.

Также сообщалось, что во Львове заведующая лабораторным центром умерла от коронавируса. Это уже 127 смерть от COVID-19 во Львовской области и седьмая смерть медработника от этой болезни.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet