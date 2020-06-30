Избиение Найема: суд оправдал трех нападавших

Сторона защиты планирует обратиться в Апелляционный суд после получения текста судебного решения.

В апреле 2018 года четыре человека напали на Мустафу Найема espreso.tv

Шевченковский районный суд Киева оправдал троих из четверых нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема в апреле 2018 года. Дело против главного обвиняемого рассматривается отдельно. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил его брат и адвокат Маси Найем в Facebook.

По его словам, сегодня суд полностью оправдал нападавших Умолта Темербулатова, Ахмеда и Магомеда-Салиха Саитовых, которые обвинялись в групповом хулиганстве. Суд пришел к выводу, что в их действиях не было состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины; а доказательства были недопустимыми.

Адвокат отметил, что дело в отношении четвертого нападавшего Магомеда-Амина Саитова рассматривается отдельно, хотя защита и просила объединить уголовные производства.

"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд – что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", – добавил Найем.

Напомним, 30 апреля 2018 года в центре Киева произошло нападение на Мустафу Найема. Были задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Четвертый подозреваемый – Магомед-Амин Саитов – успел сбежать, и некоторое время скрывался в Азербайджане. После смены власти в Украине он вернулся, и суд отправил его под домашний арест.

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