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Избиение Найема: суд оправдал трех нападавших

Комментариев: 1
Сторона защиты планирует обратиться в Апелляционный суд после получения текста судебного решения.
В апреле 2018 года четыре человека напали на Мустафу Найема
В апреле 2018 года четыре человека напали на Мустафу Найема
espreso.tv

Шевченковский районный суд Киева оправдал троих из четверых нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема в апреле 2018 года. Дело против главного обвиняемого рассматривается отдельно. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил его брат и адвокат Маси Найем в Facebook.

По его словам, сегодня суд полностью оправдал нападавших Умолта Темербулатова, Ахмеда и Магомеда-Салиха Саитовых, которые обвинялись в групповом хулиганстве. Суд пришел к выводу, что в их действиях не было состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины; а  доказательства были недопустимыми.

Адвокат отметил, что дело в отношении четвертого нападавшего Магомеда-Амина Саитова рассматривается отдельно, хотя защита и просила объединить уголовные производства.

"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд – что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", – добавил Найем.

Напомним, 30 апреля 2018 года в центре Киева произошло нападение на Мустафу Найема. Были задержаны трое подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Четвертый подозреваемый – Магомед-Амин Саитов – успел сбежать, и некоторое время скрывался в Азербайджане. После смены власти в Украине он вернулся, и суд отправил его под домашний арест.

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Теги: суд, адвокат, избиение, Мустафа Найем, Найем
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Виктор    30.06.2020, 20:37
Оценка:  0
Виктор
Желаю детям всех судей Украины быть на месте Наема.
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