Уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков упал вдвое – МОЗ

Это произошло благодаря обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали.

С начала апреля уровень заболеваемости медицинских работников коронавирусом COVID-19 снизился до 9%. Об этом во вторник, 30 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"Провел вместе с заместителями онлайн-встречу с послами стран Большой семерки и послом делегации ЕС в Украине... Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составил 20% от общего числа больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%", – сообщил министр.

По его словам, это произошло благодаря обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили ситуацию с преодолением пандемии COVID-19.

"Отметил, что в последнее время в Украине фиксируется прирост заболеваемости, особенно в западных регионах", – добавил Степанов.

Напомним, в Украине от коронавируса умерли уже более 40 врачей. На прошлой неделе началось проведение расследований фактов смерти. На основании их результатов семьи покойных медиков смогут получить страховые выплаты.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet