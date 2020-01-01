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Рестораны и клубы Тернополя обязали закрываться до 22:00

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Ограничения работы коснутся и других заведений общепита. В городе также усилят работу служб, контролирующих соблюдение санитарных норм.
В Тернополе ограничили работу ресторанов и клубов до 22:00
В Тернополе ограничили работу ресторанов и клубов до 22:00
Корреспондент.net

В Тернополе заведения общественного питания обязали закрываться раньше 22:00. Соответствующее решение принял Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом во вторник, 30 июня.

"Сегодня на заседании Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавируса ограничили время работы заведений общественного питания, в том числе - кафе, гостиниц, баров, клубов, пабов, дискотек и учреждений развлекательной сферы до 22 часов. Запретили после 22 часов работу всех предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, кроме аптек, АЗС и магазин", - сказано в сообщении пресс-службы.

Также было принято решение усилить работу служб, контролирующих соблюдение санитарных норм.

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Теги: Тернополь, клуб, ночной клуб, ресторан, карантин, рестораны, общепит, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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