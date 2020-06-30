Число новых браков на карантине сократилось вдвое

При этом количество разводов в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 сократилось более чем в четыре раза.

За период карантина в апреле-мае 2020 года число новых браков сократилось на 54,1%, или на 14 787 до 12 545, а новых разводов - на 69,7%, или на 3 931 до 1 709 в сравнении с 2019 годом. Об этом сказано в ответе Минюста на запрос Українських Новин во вторник, 30 июня.

Число составленных актовых записей про брак за апрель 2019 года составляло 10 682, 2020 года - 6 395, за май 2019 года - 16 650, 2020 года - 6 150.

Количество составленных актовых записей о расторжении брака за апрель 2019 года было 2 640, 2020 года - 3 000, за май 2019 года - 1 027, 2020 года - 682.

Напомним, что в Украине в прошлом году в 6 раз больше женились, чем разводились. Украинцы в 2019 году зарегистрировали браков больше, чем разводов. Всего поженилось 237 858 пар.

Также ранее появились фотографии свадеб во время карантина. В связи с карантином, введенным с целью предупреждения распространения коронавируса, Минюстом принято решение ограничить прием граждан в отделах РАГС.

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