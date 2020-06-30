Суд оправдал экс-судью Царевич по делу Автомайдана

Прокуратура Киева обжалует решение суда в апелляционном порядке. Приведено достаточно доказательств совершения судьей уголовного преступления, считают в надзорном ведомстве.

Шевченковский районный суд Киева признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана. Об этом сообщило издание Ґрати во вторник, 30 июня.

Указано, что приговор в течение четырех часов объявлял судья Евгений Мартынов, который на протяжении пяти лет рассматривал это дело.

В итогесудья не нашел в материалах дела доказательств, свидетельствующих о вине Царевич по статье об умышленном вынесении заведомо неправосудного решения в своих интересах (ч.2 ст.375 УК Украины).

Прокуратура утверждала, что судья Царевич пошла на заведомые нарушения, "пытаясь показать лояльность к действующей власти с целью получения преференций в продвижении по службе". Тем самым она якобы подорвала доверие граждан к системе правосудия. Сама судья Царевич не признала вину и считала дело политически мотивированным.

Шевченковский райсуд Киева установил, что прокуратура не собрала необходимых доказательств того, что судья Царевич принимала заведомо неправосудные решения. Судья Евгений Мартынов в приговоре отметил: тот факт, что три из четырех решений судьи отменила апелляционная инстанция не доказывают их несправедливости – ведь в апелляции судьи рассматривали дела о нарушениях ПДД с новыми доказательствами.

В свою очередь прокуратура Киева обжалует это решение в апелляционном порядке. По мнению надзорного ведомства, во время судебного следствия стороной обвинения приведено достаточно доказательств совершения судьей уголовного преступления.

Напомним, в марте 2015 года Верховная Рада лишила неприкосновенности трех судей Печерского райсуда Киева, среди которых была и Царевич. Позже ее отстранили от должности. Царевич подозревали в злоупотреблении служебным положением, умышленном нарушении требовании закона, при вынесении заведомо неправосудных решений по делам об административном правонарушении в отношении активистов Автомайдана и в других делах.

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