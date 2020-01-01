Контейнер с партией контрабандной продукции прибыл в Одесский торговый морской порт из Китая.

Праовохранители пресекли попытку нелегальной переправки из-за границы в Одессу более 700 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 30 июня.

Указано, что контейнер с партией контрабандной продукции прибыл в Одесский торговый морской порт из Китая.

При осмотре груза правоохранители обнаружили сигареты иностранного производства без марок акцизного сбора, хотя согласно таможенной декларации и товаросопроводительным документам контейнер должен быть загружен текстилем.

По предварительным оценкам, стоимость изъятой контрабанды составляет более 15 млн гривен. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В порту Одессы изъяли контрабандные сигареты на 15 млн гривен

Напомним, в мае на территории Черноморского рыбного порта под Одессой изъяли сигареты из ОАЭ почти на 70 млн гривен. Сигареты транспортировались на территорию стран ЕС.

Ранее в Днепропетровской области СБУ изъяла контрафактных сигарет почти на 100 млн гривен. Злоумышленники организовали незаконное изготовление подакцизных товаров с целью сбыта в Украине и ЕС.

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