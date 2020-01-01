Украина обеспечит инвесторов "нянями"

Бизнесу, пожелавшему инвестировать деньги в Украину будут выделять инвестиционного менеджера, который будет сопровождать проекты.

В Офисе президента представили законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций - закон "об инвестиционных нянях". Презентация состоялась на заседании Национального совета реформ, которое прошло под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Об этом, во вторник, 30 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, речь идет о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 миллионов евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

"Они получат десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - подчеркнула Ковалив.

Как сообщают в офисе президента, инвестиционный менеджер будет сопровождать бизнес-проекты от начала до их окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов.

"Например, это могут быть фискальные стимулы", - отметила Ковалив.

По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальной инвестиционной советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.

Напомним, 30 июня Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабмина и Верховной Рады.

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