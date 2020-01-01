В Ивано-Франковске на улице подстрелили мужчину

В области ввели оперативный план "Сирена". Полиция устанавливает личность сбежавшего злоумышленника.

В Ивано-Франковсе на улице произошла стрельба. В результате ранение получил 45-летний мужчина. Его госпитализировали. Об этом, во вторник, 30 июня, в Facebook сообщает полиция Ивано-Франковской области.

"Сообщение о том, что в Ивано-Франковске по ул. Вовчинецька 192 неизвестный стрелял в мужчину по спецлинии" 102 поступило 30 июня, в 19:40" - говорится в сообщении.

В результате стрельбы был ранен мужчина. В настоящее время ему оказывают помощь медики.

В области ввели оперативный план "Сирена". В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленника.

В рамках расследования правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев, а также изучают наличие камер видеонаблюдения.

Ранее в городе Новомосковск Днепропетровской области на улице из пистолета ранили местного жителя, который вскоре скончался в больнице.

Накануне сообщалось, что на Винничине мужчина случайно застрелил своего друга. Молодые люди отдыхали на озере, когда один из них решил продемонстрировать другому пистолет и случайно нанес смертельное ранение.

Напомним, что ранее на Одессчине 13-летний парень в упор выстрелил в друга из ружья. Подросток хотел похвастаться отцовским ружьем перед 14-летним приятелем, но случайно выстрелил.

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