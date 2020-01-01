На Одесчине задержали подозреваемых в грабежах и рэкете

Злоумышленников задержали после вооруженного нападения на мужчину, во время которого у него отобрали документы и 10 000 евро.

В Одесской области полиция задержала нескольких людей, которых подозревают в вооруженных нападениях и бандитизме. Об этом вечером во вторник, 30 июня, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что злоумышленники напали на потерпевшего возле его дома и, угрожая оружием, завладели документами, мобильным телефоном и деньгами в сумме 10 000 евро.

Работники Измаильского отдела полиции и Управления уголовного розыска ГУНП установили, что к преступлению причастны 20-ти и 26-летний жители Болградского района. Они оба - члены преступной группировки, которая влияет на криминогенную обстановку в регионе, требуя деньги с местных фермеров и предпринимателей.

"По месту жительства и в автомобилях фигурантов были проведены обыски, во время которых изъяты пять пистолетов, ружье, патроны различного калибра, наркотики, похищенная у пострадавшего банковская карта и другие вещественные доказательства преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении, суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За разбой, совершенный группой лиц в крупном размере, злоумышленникам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, начаты производства по фактам незаконного обращения с оружием и хранение наркотических средств. Также подозреваемые проверяются на причастность к другим преступлениям на территории региона.

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Накануне также сообщалось, что в Киеве задержали криминальную группу, которую подозревают в совершении разбойных нападений на частные дома граждан в Киеве и Киевской области.

Также сообщалось, что в Виннице задержали преступную группу за вымогательство 50 тысяч гривен несуществующего долга. Путем угроз они требовали несуществующий долг у 23-летнего винничанина.

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