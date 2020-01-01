Главное 30 июня: Подготовка к коронавирусной вспышке и протестные акции

Подборка важных событий минувшего дня.

В связи с ростом количеста больных СОVID-19 в Кабмине заговорили о второй волне пандемии, в Киеве митинговали шахтеры и профсоюзы, правительство готовит ряд реформ. Мы собрали главные новости прошедших суток.

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Ждут второй волны

В Украине пока рано говорить о спаде заболеваемости коронавирусом. Хуже всего ситуация сейчас во Львовской области. Там фиксировали больше всего случаев заражения десять дней подряд, за минувшие сутки скончалось 3 пациента. Власти заявили, что начинают готовить ко второй волне пандемии лечебницы. На данный момент в наличие – около 30 тыс. койкомест. Также правительство отметило, что аппаратов ИВЛ хватит в случае необходимости.

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Поговорили о реформах

Президент Украины созвал первое совещание по вопросам нацреформ. В нем приняли участие Кабмин и ВР. По словам Владимира Зеленского, в первую очередь, в изменениях нуждаются судебная и медицинская отрасли. Он также отметил, что необходимо упростить процедуру приватизации, продумать возможность предоставления гражданам доступных кредитов. Реформ ждет и налоговая система.

Посчитали задолженность

Предприятия в мае не доплатили сотрудникам на 4,9% больше, чем в апреле. К 1 июня сумма задолженности по зарплате в Украине составила 3,142 млрд грн.

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Митинг горняков

В правительственном квартале столицы начали бессрочную акцию протеста шахтеры из разных уголков страны. Они собрались в связи с задержкой зарплат. По данным горняков, к 24 июня сумма задолженности составила 622,5 млн грн. Шахтеры требуют снять с поста главу энергетического комитета ВР Андрея Геруса и наказать за то, что он, по мнению горняков, развалил вверенную ему сферу.

Профсоюзы против

У стен Верховной Рады митинговали члены профсоюзов. Они, в частности, выступили против законов: о труде №2708, о профсоюзах №2681 и о фондах социального страхования.

Напомним, ранее мы писали, что Степанов допустил закрытие курортов в Украине.