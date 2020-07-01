На Донбассе 12 обстрелов, есть раненые

Двое украинских военных получили ранения вследствие обстрелов со стороны сепаратистов. С начала текущих суток огонь не открывался.

На Донбассе в течение минувших суток сепаратисты 12 раз нарушили режим прекращения огня, ранены двое украинских военных. Об этом в среду, 1 июля, сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты вели огонь вблизи Невельского. Там они применили минометы 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также противник обстреливал украинских военных вблизи Водяного, Авдеевки и Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты вели огонь вблизи Новотошковского, Новозвановки, Луганского, Зайцево и Хутора Вольного.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Их оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую помощь врачей. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет.

Напомним, за сутки 29 июня на Донбассе также были ранены двое военных.

Ранее сообщалось, что сепаратисты обстреляли населенный пункт Северное. Они выпустили ракету из ПТУРа, которая попала во двор жилого дома.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet