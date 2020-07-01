В Украине вырос прожиточный минимум
В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум на 91 грн - до 2118 грн. Соответствующие изменения предусмотрены законом о Государственном бюджете на 2020 год.
Так, согласно Государственному бюджету на 2020 год, установлен прожиточный минимум:
на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 июля - 2118 гривен,
для основных социальных и демографических групп населения на одного человека в расчете на месяц:
- детей в возрасте до 6 лет: с 1 июля - 1859 гривен,
- детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля - 2318 гривен,
- трудоспособных лиц: с 1 июля - 2197 гривен,
- лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 июля - 1712 гривен,
Согласно закону, в 2020 году минимальная заработная плата с 1 января составляет 4723 гривны и с 1 июля не меняется.
Также с 1 июля повысится минимальная пенсия с 1638 грн до 1712 грн в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщили в Пенсионном фонде.
Для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, доплата за сверхнормативный стаж.
"Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям надбавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума", - отметили в фонде.
Также сообщается, что размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят в пенсионной выплаты, исчисляется от прожиточного минимума.
Ранее в Минсоцполитике посчитали реальный прожиточный минимум. Он составил 4,2-4,3 тыс. грн.
Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума. При этом уровень пенсионного обеспечения новых пенсионеров и далее будет снижаться.
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