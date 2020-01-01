Ситуация в ООС: ранены двое бойцов ВСУ

В течение вторника, 30 июня, сепаратисты 12 раз открывали огонь по украинским позициям.

Боевики в минувшие сутки обстреляли зону ответственности ВСУ близ Невельского, стреляли рядом с Новозвановкой, Водяным, Песками, Авдеевкой, Луганским, Зайцевым. Также вражескую провокацию зафиксировали в районе Хутора Вольного. Таким образом, во вторник, 30 июня, оккупанты 12 раз нарушили режим тишины.

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Об этом сообщает пресс-центр оперативного штаба ООС.

Уточняется, что противники применили запрещенные минскими соглашенииями минометы калибра 120 мм. Также были использованы ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В результате вражеской атаки пострадало двое солдат украинского подразделения. Военнослужащие получили осколочные ранения. Их госпитализировали в военно-медицинское учреждение. Состояние обоих удовлетворительное.

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ВСУ, в свою очередь, нанесла оппонентам ответный удар. По данным разведки, в минувшие сутки былы ранены трое сепаратистов.

С начала текущих суток вооруженные формирования не проявляли активности, потерь на украинской стороне нет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сторону Донецка запустили большой флаг Украины.

