В Украине на 1 июля зарегистрировано 44 334 случаев COVID-19

Количество заражений COVID-19 за сутки снизилось. В 5 раз увеличилось количество выздоровевших.

По данным СНБО, в Украине по состоянию на 1 июля 2020 года зарегистрировано 44 998 случаев заражения коронавирусом. Вылечилось 19 548 человек.

Читай также: Мужчину с подозрением на COVID-19 нашли мертвым на территории больницы

Продолжают болеть коронавирусом 24 060 украинцев. 1 173 наших соотечественников на данный момент от этой болезни умерли. У 88 961 украинцев подозревается COVID-19.

За минувшие сутки в Украине выявлено 664 новых случаев коронавируса, что означает небольшое снижение пандемии. Такую статистику приводит Центр общественного здоровья.

30 июня в нашей стране от коронавируса выздоровели 433 человека. Это почти в 5 раз больше человек, чем 29 июня.

Читай также: Степанов допустил закрытие курортов в Украине

Таким образом, по состоянию на утро 1 июля в Украине наблюдается некоторый спад распространения COVID-19. Однако, эти данные могут измениться в течение дня, так как Министерство здравоохранения будет обрабатывать информацию из регионов.



Между тем, в регионах продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. Например, 30 июня в Черновицкой области выявили 49 новых случаев коронавирусной болезни. Общее количество больных COVID-19 на Буковине достигло 4850 человек.

Читай также: Число новых браков на карантине сократилось вдвое

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских медиков готовиться ко второй волне коронавируса. Но он надеется, что Украина сможет избежать худший сценария распространения этой болезни.