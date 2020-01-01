Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Уголовными делами в Нацполиции будут заниматься дознаватели

Комментариев: 0
С четверга, 1 июля, в Украине начинает действовать процедура дознания, для ее проведения учредили специальные подразделения.
Процедуру дознания будут проводить и другие уполномоченные лица
Процедуру дознания будут проводить и другие уполномоченные лица
npu.gov.ua

Формирования дознания появились в штате Национальной полиции. Их сотрудники будут расследовать правонарушения уголовного характера. Дознавателям поручат вести больше половины дел.

Читай также: Верховная Рада разрешила проведение судебных заседаний в режиме видеоконференций

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

В подразделении предусмотрено около 3,7 тыс. должностей. Дознавателям отдадут в работу разбирательства, связанные с кражами, легкими телесными повреждениями, мошенничеством, сбытом наркотиков и прочими видами проступков. При этом, помимо новых структур, дознание будут проводить другие уполномоченные лица правоохранительных органов.

Отметим, как известно, в Украине ввели досудебную практику расследования уголовных производств в форме дознания. Новая процедура регулируется июньским законом, вносящим коррективы в Уголовный кодекс.

Напомним, ранее мы писали, что Рада признала вождение в нетрезвом состоянии уголовным проступком.

Поделись:
Теги: Нацполиция, ГУНП, расследование, уголовное дело, Уголовный кодекс, подразделение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь