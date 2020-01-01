Уголовными делами в Нацполиции будут заниматься дознаватели

С четверга, 1 июля, в Украине начинает действовать процедура дознания, для ее проведения учредили специальные подразделения.

Процедуру дознания будут проводить и другие уполномоченные лица npu.gov.ua

Формирования дознания появились в штате Национальной полиции. Их сотрудники будут расследовать правонарушения уголовного характера. Дознавателям поручат вести больше половины дел.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

В подразделении предусмотрено около 3,7 тыс. должностей. Дознавателям отдадут в работу разбирательства, связанные с кражами, легкими телесными повреждениями, мошенничеством, сбытом наркотиков и прочими видами проступков. При этом, помимо новых структур, дознание будут проводить другие уполномоченные лица правоохранительных органов.

Отметим, как известно, в Украине ввели досудебную практику расследования уголовных производств в форме дознания. Новая процедура регулируется июньским законом, вносящим коррективы в Уголовный кодекс.

Напомним, ранее мы писали, что Рада признала вождение в нетрезвом состоянии уголовным проступком.

