В отношении Порошенко возбуждено 24 уголовных дел

Петр Порошенко заявил, что в отношении него сейчас расследуют 24 уголовных производства. По мнению Порошенко, инициатором расследований является Владимир Зеленский.

В Украине в отношении экс-президента Петра Порошенко на данный момент расследуют 24 уголовных производств. Об этом журналистам во время интервью рассказал сам пятый украинский президент.

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По словам Порошенко, украинские правоохранители за все время закрыли в отношении него только 3 уголовных производства. Остальные 24 уголовных производства еще открыты.

Интересно, что сам бывший украинский президент даже не знал, что некоторые уголовные производства в отношении него уже закрыты. Это стало известно ему из открытых источников.

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Пятый украинский президент считает, что все уголовные дела в отношении него открыты по инициативе Офиса президента или лично Владимира Зеленского. Это делается для того, по мнению Порошенко, чтобы отвлечь внимание украинцев от реальных государственных проблем. Он считает, что действующий президент Украины должен объединить все силы, чтобы “спасти государство“.

Пока ни одно из уголовных производств в отношении Петра Порошенко не доведено до суда. Пятый украинский президент говорит, что его "посадкой" не испугаешь, так как он в 2014-2015 годах пережил более суровые испытания.

Петра Порошенко подозревают в совершении ряда преступлений. Например, его подозревают в злоупотреблении властью и даже в государственной измене. Зеленский же не считает политическим преследованием дела против Порошенко.