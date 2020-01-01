Потоп на Западной Украине: Что происходит в зоне стихийного бедствия

По данным ГСЧС, в четырех пострадавших от наводнения регионах остаются подтопленными 12 населенных пунктов.

Сильные ливни залили 349 поселений в непогоду 22-24 июня. Под удар попали Ивано-Франковщина, Львовщина, Черновицкая и Закарпатская области. На данный момент большинство сел и поселков удалось реанимировать спасателям. Подтопленными остается 12 населенных пунктов.

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Об этом речь идет в оперативной сводке ГСЧС Украины в четверг, 1 июля.

В частности, нужно воткачать воду в 114 домах из свыше 14 тыс. пострадавших, в 453 подвалах и на 433 приусадебных участках.

По данным спасательной службы, стихия разрушила 278 км дорог, из них восстановили 75,5 км. Еще 549 км автомагистралей остаются поврежденными. Также предстоит починить 95 снесенных полностью мостов, почти все – в Ивано-Франковской области.

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Согласно сведениям ГСЧС, в непогоду погибло 3 человека. Было спасено, эвакуировано и отселено 2523 жителя пострадавшей части Украины.

Отметим, что Кабмин выделил на ликвидацию последствий стихии 754 млн грн. из резервного фонда.

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