Как изменить избирательный адрес в Украине: Инструкция

Украинцы, которые живут не по месту своей регистрации в паспорте или не имеют регистрацию, теперь могут изменить избирательный адрес. Пройти процедуру нужно до 9 сентября.

С 1 июля украинцы, которые живут не по месту своей регистрации в паспорте или не имеют регистрацию, могут изменить избирательный адрес. Благодаря этому у них 25 октября будет возможность проголосовать на местных выборах. Сегодня мы расскажем, что конкретно нужно сделать для изменения избирательного адреса.

Как изменить избирательный адрес в Украине в 2020 году

1-й шаг - Прийти в отдел ведения ГРИ

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Прежде всего нужно посетить отдел ведения Государственного реестра избирателей по фактическому месту жительства. Не забудьте взять с собой паспорт. Найти отдел ГРИ нового избирательного адреса можно на сайте Государственного реестра избирателей.

2-й шаг - Подать заявление и копию подтверждающего документа

В отдел ведения ГРИ нужно подать заявление. Также требуется подтверждение, что вы имеете отношение к указанному адресу. Для этого можно предоставить копию документа о праве собственности на жилье, договора аренды жилья или справки ВПО.

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Если вы пользуетесь Интернетом, то в этом случае вы можете сэкономить время. Каким образом? Дело в том, что подать соответствующее заявление можно также на сайте ГРИ. Правда, в этом случае обязательна электронная цифровая подпись.

3-й шаг - Получить подтверждение об изменении избирательного адреса

Через 15 дней вы можете лично, по почте или по электронной почте получить сообщение об изменении избирательного адреса.

4-й шаг – Проверить себя в списке избирателей

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При регистрации избирателей может произойти какой-нибудь сбой. Поэтому нужно проверить себя в списке избирателей. Для этого зайдите на сайт Государственного реестра избирателей и в «Личном кабинете» выберите раздел «Проверка включения». Кроме того, эту информацию можно будет проверить перед выборами на участке, когда там появятся печатные предварительные списки избирателей.

5-й шаг - Прийти на выборы

К моменту местных выборов, которые состоятся 25 октября, вы должны уже официально иметь новый избирательный адрес. Вам остается только прийти на участок и отдать свой голос за того или иного кандидата.

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Обращаем ваше внимание на то, что отдел ГРИ при наличии определенных обстоятельств может отказать в изменении избирательного адреса. Например, если нарушить сроки подачи заявления или указать недостоверную информацию в заявлении или в других документах.

Ранее сообщалось о том, что в Украине разрешили голосовать по месту проживания.