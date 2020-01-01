Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине могут ужесточить карантин: В МОЗ назвали условия

Комментариев: 0
Карантин в Украине ужесточат, если больницы будут переполнены.
По словам Максима Степанова, пока закрывать курорты в связи с эпидемией не планируют
По словам Максима Степанова, пока закрывать курорты в связи с эпидемией не планируют
kmu.gov.ua/

Показатели заболеваемости коронавирусом вынуждают украинских медиков думать о возможном осложнении эпидемситуации. В связи с этим Минздрав заявляет о готовности ввести дополнительные ограничения.

Читай также: В Украине на 1 июля зарегистрировано 44 334 случаев COVID-19

Об этом в среду, 1 июля, завил во время брифинга Министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, серьезные ограничения станут ответом на сильное усугубление эпидситуации. В частности, если медицинская система перестанет справляться с вызовами повседневности. Так, жесткий карантин будет возвращен сразу после того, как в больницах не окажется свободных койкомест.

Я за то, чтобы мы отменили любые карантинные меры, не пользовались масками, могли не прислушиваться к советам медиков. Но пока цифры говорят о росте заболеваемости, это невозможно, - подчеркнул Максим Степанов.

Читай также: У Елены Зеленской - коронавирус: Как сейчас себя чувствует первая леди Украины

Отметим, что в Украине в последнее время регулярно регистрируют коронавирусные антирекорды. Правительство заявило, что готовится к второй волне и новому пику эпидемии. В случае необходимости карантин не только продлят, а и сделают его более жестким.

При этом глава Минздрава говорит, что закрывать украинские курорты, в том числе и в Одессе, пока не планируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что следующей глобальной пандемией может стать свиной грипп.

Поделись:
Теги: коронавирус, карантин, брифинг, Максим Степанов, Минздрав, МОЗ, ограничение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь