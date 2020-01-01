В Украине могут ужесточить карантин: В МОЗ назвали условия
Показатели заболеваемости коронавирусом вынуждают украинских медиков думать о возможном осложнении эпидемситуации. В связи с этим Минздрав заявляет о готовности ввести дополнительные ограничения.
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Об этом в среду, 1 июля, завил во время брифинга Министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, серьезные ограничения станут ответом на сильное усугубление эпидситуации. В частности, если медицинская система перестанет справляться с вызовами повседневности. Так, жесткий карантин будет возвращен сразу после того, как в больницах не окажется свободных койкомест.
Я за то, чтобы мы отменили любые карантинные меры, не пользовались масками, могли не прислушиваться к советам медиков. Но пока цифры говорят о росте заболеваемости, это невозможно, - подчеркнул Максим Степанов.
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Отметим, что в Украине в последнее время регулярно регистрируют коронавирусные антирекорды. Правительство заявило, что готовится к второй волне и новому пику эпидемии. В случае необходимости карантин не только продлят, а и сделают его более жестким.
При этом глава Минздрава говорит, что закрывать украинские курорты, в том числе и в Одессе, пока не планируется.
Напомним, ранее мы писали о том, что следующей глобальной пандемией может стать свиной грипп.