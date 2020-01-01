Штаб ООС назвал потери боевиков за июнь

Ответным огнем ВСУ убиты десятки боевиков, уничтожена бронетехника и оружие.

За первый месяц лета боевики на Донбассе от ответного огня ВСУ потеряли убитыми и раненными около ста человек. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Командования операции Объединенных сил.

Читай также: Оккупанты перекрыли пункты пропуска на Донбассе

Как отмечают в штабе, украинские военнослужащие открывают огонь по противнику лишь в том случае, если оккупанты начинают обстрел украинских позиций, что несет угрозу жизни и здоровью наших солдат.

По подтвержденным данным разведки, ответным огнем украинских подразделений за июнь было уничтожено 5 единиц техники - ЗИЛ, КАМАЗ, 2 миномета и один танк. Потери в живой силе составили 42 человека убитыми и 58 человек раненными.

Кроме этого, нашей разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями в виде тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирование в состоянии опьянения, увечье. Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во враждебных подразделениях низкое морально-психологическое состояние, - сообщили в штабе ООС.

Напомним, в течение вторника, 30 июня, сепаратисты 12 раз открывали огонь по украинским позициям. Ранены двое бойцов ВСУ.