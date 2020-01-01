Абитуриентам начали возвращать деньги за пробное ВНО: Как получить

Деньги можно вернуть до 1 декабря 2020 года.

Перед основной сессией ВНО должно было состояться пробное тестирование. Однако его отменили в связи с нестабильной эпидемситуацией. Правительство пообещало вернуть выпускникам средства, которые они заплатили за участие в несостоявшейся процедуре. На это запланировали выделить свыше 52 млн грн. Процедура возврата разработана Министерствами финансов и образования.

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Как передает МОН, до вторника,30 июня была сформирована база данных всех зарегистрированных на пробное ВНО участников. После этого их данные передали в ПриватБанк. А уже со среды, 1 июля стало возможно получить обратно внесенные деньги.

Для того, чтобы вернуть свои средства, нужно быть клиентом ПриватБанка. Если карточки Привата у абитуриента нет, финучреждение откроет ему счет. Выпускнику придет сообщение на телефон о том, что на его имя выписали карту. Сумма перевода там будет уже на момент ее выдачи. Чтобы забрать карточку, нужно прийти в отделение банка с документом, подтверждающим личность.

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В пресс-службе МОН уточняют, что деньги будут возвращать только на имя зарегистрированного на ВНО учащегося. Их не могут забрать родственники или кто-то еще. К банковской карточке должен быть привязан тот же номер телефона, который указывался при регистрации на ВНО. Получить средства можно до 1 декабря 2020 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что стало известно, когда в Украине закончится учебный год-2020.