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Минздрав назвал регионы, где нельзя ослаблять карантин

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В список проблемных попали город Киев и 11 областей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
pinterest.com

По состоянию на среду, 1 июля, Киев и 11 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Как отмечается, переход региона к следующему – более мягкому – этапу карантина возможен, если эпидемическая ситуация отвечает определенным критериям. Так, ослаблять карантин нельзя, если превышена загрузка больничных коек (более 50%), проводится слишком мало ПЦР-тестов (менее 24 на 100 тысяч населения), среди протестированных выявляется много больных (более 11%), или в регионе слишком высокие темпы прироста новых больных (более 10%).

Согласно этим критериям к ослаблению карантинных мер не готовы:

  • г. Киев (слишком высокий прирост),
  • Волынская (много больных среди протестированных и  слишком высокий прирост),
  • Донецкая (мало тестов),
  • Закарпатская (нарушены три из четырех критериев),
  • Ивано-Франковская (много больных среди протестированных и  слишком высокий прирост),

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    Львовская (много больных среди протестированных),
  • Одесская (слишком высокий прирост),
  • Ровенская (много больных среди протестированных),
  • Харьковская (много больных среди протестированных и  слишком высокий прирост),
  • Хмельницкая (слишком высокий прирост и много больных среди протестированных),
  • Черниговская (мало тестов),
  • Черновицкая (много больных среди протестированных) области.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 июля 2020 года зарегистрировано 44 998 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 664 новых случаев коронавируса.

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Теги: карантин, Минздрав, Киев
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