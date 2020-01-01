Минздрав назвал регионы, где нельзя ослаблять карантин

В список проблемных попали город Киев и 11 областей.

По состоянию на среду, 1 июля, Киев и 11 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Как отмечается, переход региона к следующему – более мягкому – этапу карантина возможен, если эпидемическая ситуация отвечает определенным критериям. Так, ослаблять карантин нельзя, если превышена загрузка больничных коек (более 50%), проводится слишком мало ПЦР-тестов (менее 24 на 100 тысяч населения), среди протестированных выявляется много больных (более 11%), или в регионе слишком высокие темпы прироста новых больных (более 10%).

Согласно этим критериям к ослаблению карантинных мер не готовы:

г. Киев (слишком высокий прирост),

Волынская (много больных среди протестированных и слишком высокий прирост),

Донецкая (мало тестов),

Закарпатская (нарушены три из четырех критериев),

Ивано-Франковская (много больных среди протестированных и слишком высокий прирост),

Читай также: Польша разрешила авиасообщение с Украиной Львовская (много больных среди протестированных),

Львовская (много больных среди протестированных), Одесская (слишком высокий прирост),

Ровенская (много больных среди протестированных),

Харьковская (много больных среди протестированных и слишком высокий прирост),

Хмельницкая (слишком высокий прирост и много больных среди протестированных),

Черниговская (мало тестов),

Черновицкая (много больных среди протестированных) области.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 июля 2020 года зарегистрировано 44 998 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 664 новых случаев коронавируса.