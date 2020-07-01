У Офиса президента второй день не прекращается шахтерский бунт

Горняки требуют выплатить им задолженность по зарплате и дать работу.

Сотрудники государственных шахт во вторник, 30 июня, объявили бессрочную акция протеста. На следующий день они снова собрались в правительственном квартале.

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Об этом стало известно благодаря трансляции, которую наживо ведет в соцсетях с места глава шахтерского профкома, нардеп Михаил Волынец.

Горняки принесли плакаты с красноречивыми лозунгами. Так, судя по надписям, они просят дать им работу, вернуть долги по зарплате, сумма которых выросла до 622,5 млн грн.

Из более глобальных требований – уволить главу энергокомитета ВР Андрея Геруса, наладить энергетическую независимость государства, остановить импорт газового угля.

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Участники акции стучали касками, пытаясь добиться того, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Пока им удалось поговорить только с замглавы Офиса президента Юлией Ковалив. Она отметила, что в ОП уже договорились о погашении задолженности по заработной плате.

Напомним, ранее мы писали, что президент Зеленский пообещал разобраться с долгами по зарплате сотрудников львовской шахты “Надежда”.