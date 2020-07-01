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У Офиса президента второй день не прекращается шахтерский бунт

Комментариев: 2
Горняки требуют выплатить им задолженность по зарплате и дать работу.
Горняки уверены, что угольную отрасль уничтожают намеренно
Горняки уверены, что угольную отрасль уничтожают намеренно
facebook.com/MykhailoVolynets

Сотрудники государственных шахт во вторник, 30 июня, объявили бессрочную акция протеста. На следующий день они снова собрались в правительственном квартале.

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Об этом стало известно благодаря трансляции, которую наживо ведет в соцсетях с места глава шахтерского профкома, нардеп Михаил Волынец.

Горняки принесли плакаты с красноречивыми лозунгами. Так, судя по надписям, они просят дать им работу, вернуть долги по зарплате, сумма которых выросла до 622,5 млн грн.

Из более глобальных требований – уволить главу энергокомитета ВР Андрея Геруса, наладить энергетическую независимость государства, остановить импорт газового угля.

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 Участники акции стучали касками, пытаясь добиться того, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Пока им удалось поговорить только с замглавы Офиса президента Юлией Ковалив. Она отметила, что в ОП уже договорились о погашении задолженности по заработной плате.

Напомним, ранее мы писали, что президент Зеленский пообещал разобраться с долгами по зарплате сотрудников львовской шахты “Надежда”.

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Теги: шахтеры, президент, Офис президента, митинг, долг, долги по зарплате, горняки
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Комментариев (2)
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МаксимУм    01.07.2020, 13:25
Оценка:  -1
МаксимУм
МужЫки здоровые, пусть в армию идут, здесь зарплата вовремя, аж 10 тысяч в месяц!
nfhvyt    01.07.2020, 13:36
Оценка:  -2
nfhvyt
Так не каждый за деньги готов убивать собственных сограждан.
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