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ВСУ усилили боеготовность у Крыма

Комментариев: 10
На крымском направлении боевая служба подразделений ВСУ переведена на усиленный режим.
Сергей Наев
Сергей Наев
mil.gov.ua

В Херсонской и Николаевской областях, то есть на крымском направлении, боевая служба подразделений ВСУ переведена на усиленный режим. Об этом рассказал РБК командующий Объединенными силами Сергей Наев.

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В оккупированном Крыму сейчас сложилась сложная ситуация из-за засухи. На этом фоне Россия там проводит масштабные учения. Российские войска отрабатывает высадку десанта с захватом инфраструктуры противника. Это является своеобразным намеком властям Украины на то, что Россия может силой открыть Северо-Крымский канал.

Намек слишком прозрачный. Поэтому Украина сразу же отреагировала. На крымском направлении подразделения ВСУ переведены на усиленный режим, ведется активная разведка, чтобы выявить устремления противника.

Ранее, в начале июня, в нашей стране усилили охрану критических объектов инфраструктуры.

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По словам Наева, на данный момент ничего не свидетельствует о том, что Россия готовится к захвату украинской инфраструктуры, в частности водоканалов. Но ВСУ готовы к любому развитию событий.

Напомним, недавно экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что россияне могут использовать военные учения для того, чтобы напасть захватить украинскую дамбу в Херсонской области. Именно эта дамба не пропускает воду в Крым.

Напомним, в течение вторника, 30 июня, сепаратисты 12 раз открывали огонь по украинским позициям. Ранены двое бойцов ВСУ.

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Теги: Украина, Крым, РФ, боевая готовность
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Комментариев (10)
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LifeStriker    01.07.2020, 13:05
Оценка:  +2
LifeStriker
Пора уже переходить в наступление на Руссо-нацо-фашистов оккупантов украинофобов, заодно и кубань вернуть в родную гавань!
nfhvyt    01.07.2020, 13:12
Оценка:  -5
nfhvyt
Это ты рассказал сценарий новой компьютерной игрушки или во сне бредишь? ))))))
LifeStriker    01.07.2020, 13:47
Оценка:  +2
LifeStriker
Наши деды давили фашистов и сейчас мы задавим русских нацистов
nfhvyt    01.07.2020, 13:02
Оценка:  -7
nfhvyt
Для жителей херсонской области эти учения - надежда на спасение, да и не только для херсонской области.
SergioS    01.07.2020, 13:10
Оценка:  +5
SergioS
Ага, как-раз они в гробу видели эти вонючие учения.
nfhvyt    01.07.2020, 13:19
Оценка:  -5
nfhvyt
Т.е. тебе больше по душе кастрация от Третьяковой?
БРОКЕР_666    01.07.2020, 13:15
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
02,05,2014 ОДЕССА показала руссо-фашизтам как она хочет руцкага мира
nfhvyt    01.07.2020, 13:20
Оценка:  -6
nfhvyt
Ответка не за горами.
Брюква_и_Клюква    01.07.2020, 13:28
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
А как ты собрался отвечать из Таиланда, гомосек? Отдашься двум-трем волосатым чеченским туристам?
nfhvyt    01.07.2020, 13:34
Оценка:  -3
nfhvyt
гомосеки все в Куеве, оскверняют своими флагами Родину-Мать, а на счёт отвечать, так гитлер тоже не думал о возмездии когда нападал на СССР.
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