ВСУ усилили боеготовность у Крыма

На крымском направлении боевая служба подразделений ВСУ переведена на усиленный режим.

В Херсонской и Николаевской областях, то есть на крымском направлении, боевая служба подразделений ВСУ переведена на усиленный режим. Об этом рассказал РБК командующий Объединенными силами Сергей Наев.

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В оккупированном Крыму сейчас сложилась сложная ситуация из-за засухи. На этом фоне Россия там проводит масштабные учения. Российские войска отрабатывает высадку десанта с захватом инфраструктуры противника. Это является своеобразным намеком властям Украины на то, что Россия может силой открыть Северо-Крымский канал.

Намек слишком прозрачный. Поэтому Украина сразу же отреагировала. На крымском направлении подразделения ВСУ переведены на усиленный режим, ведется активная разведка, чтобы выявить устремления противника.

Ранее, в начале июня, в нашей стране усилили охрану критических объектов инфраструктуры.

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По словам Наева, на данный момент ничего не свидетельствует о том, что Россия готовится к захвату украинской инфраструктуры, в частности водоканалов. Но ВСУ готовы к любому развитию событий.

Напомним, недавно экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что россияне могут использовать военные учения для того, чтобы напасть захватить украинскую дамбу в Херсонской области. Именно эта дамба не пропускает воду в Крым.

Напомним, в течение вторника, 30 июня, сепаратисты 12 раз открывали огонь по украинским позициям. Ранены двое бойцов ВСУ.