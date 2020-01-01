Синоптики рассказали, какая погода в Украине будет в июле

Июль 2020 года в Украине будет жарче, чем в 2019 году. Средний уровень осадков по стране - 36-95 мм.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в июле нынешнего года в Украине средняя температура воздуха составит 20-25 градусов тепла. На западе в горах - 16-17 градусов тепла.

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Синоптики утверждают, что июль 2020 года будет в среднем на 1-2 градусов жарче, чем в предыдущие годы. И это несмотря на то, что несколько последних лет в Украине было аномально жаркое лето.

Жарче всего в июле, конечно, будет в южных областях. Например, в Херсонской и Одесской областях следует ждать температуру воздуха 40-41 градусов тепла.

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А вот количество осадков в июле 2020 года не должно практически ничем отличаться от средних многолетних значений. Так, по всей стране месячное количество осадков составит 36-95 мм. В Карпатах и Прикарпатье осадков традиционно больше - 104-165 мм (примерно такое же количество осадков ожидается в Тернопольской и Хмельницкой областях).

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что лето 2020 года в нашей стране будет жарким, но с грозами. Синоптики ждут много дней с температурой воздуха от 30 градусов тепла. Следует ожидать также локальное выпадение града, шквалы и сильные ливни.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Черновцах вышедший из берегов Прут затопил рынки.