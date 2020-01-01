Не только Вакарчук: Названы главные прогульщики Рады в июне

Комитет избирателей Украины проверил, как народные избранники ходят на работу.

В июне 15 из 423 народных депутатов почти не посещали заседания Верховной Рады. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает общественная организация “Комитет избирателей Украины“.

Читай также: Вакарчука досрочно освободили от депутатских обязанностей

Отмечается, что 298 из 423 народных депутатов посетили абсолютно все заседания парламента, которых в июне было девять. При этом двое нардепов не явились ни на одно из них. Это Святослав Вакарчук, который ранее заявил о сложении депутатских полномочий, а также мажоритарщик Степан Ивахив, который входит в депутатскую группу “За майбутнє“.

Кроме того, депутаты из фракции “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Нестор Шуфрич и Тарас Козак посетили всего по одному заседанию Верховной Рады. На двух из девяти заседаний побывали их сопартийцы Вадим Столар и Сергей Левочкин.

Читай также: “Молчаливые слуги“: Больше половины СН не выступали в Раде

Среди фракций Верховной Рады самые высокие средние показатели посещаемости в июне наблюдались у депутатов “Европейской Солидарности“ и “Слуги Народа“. Явка соратников Петра Порошенко в Раде составляла в среднем 69%. Аналогичный показатель имеют и депутаты пропрезидентской фракции.

Средняя явка во фракции “Голос“ по итогам июня составила 64%, “Батькивщины“ – 62%, ОПЗЖ – 60%.

Напомним, работу Рады могут продлить на каникулы. Парламент может продолжить работу из-за простоя, возникшего во время карантина, но для этого нужно решение всех фракций.